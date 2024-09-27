ЄС дає Німеччині та Туреччині 6 місяців для вирішення суперечки, чий донер-кебаб

Туреччина та Німеччина не можуть поділити право на традиційну назву.

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Європейська комісія надала Туреччині та Німеччині шість місяців для вирішення суперечки про те, чий донер-кебаб матиме право на цю назву. Про це повідомляє The Economist.

Два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати донер-кебабу статус TSG (Traditional Specialty Guaranteed – гарантована традиційна особливість). Це б означало, що лише кебаб, приготований за турецьким рецептом, міг би називатися справжнім донер-кебабом. Турецький варіант передбачає використання яловичини, курки або баранини, тоді як телятина та індичка виключаються. Також є вимоги до способу маринування та нарізки м'яса.

Німеччина висунула заперечення, оскільки її версія донера значно відрізняється від турецької. У Німеччині кебаб зазвичай подають у піті з капустою, листям салату та соусами, тоді як у Туреччині – на ложі з рису або в лаваші з картоплею, помідорами та гострим перцем. Іноді в Стамбулі додають плавлений сир.

Єврокомісія дала країнам час до 19 березня для досягнення компромісу. Якщо рішення не буде досягнуто, комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для донера. У випадку перемоги Туреччини, європейський варіант доведеться продавати під іншою назвою.

Ринок донера в Європі є величезним, із річним обсягом продажів близько 3,5 мільярда євро, з яких 2,3 мільярда припадає на Німеччину.

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