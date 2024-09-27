Практика судов
  1. В мире

ЕС дает Германии и Турции 6 месяцев для решения спора, чей донер-кебаб

13:32, 27 сентября 2024
Турция и Германия не могут поделить право на традиционное название.
ЕС дает Германии и Турции 6 месяцев для решения спора, чей донер-кебаб
Источник фото: Pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев для решения спора о том, чей донер-кебаб будет иметь право на это название. Об этом сообщает The Economist.

Два года назад Турция обратилась в ЕС с просьбой предоставить донер-кебабу статус TSG (Traditional Specialty Guaranteed - гарантированная традиционная особенность). Это бы означало, что только кебаб, приготовленный по турецкому рецепту, мог бы называться настоящим донер-кебабом. Турецкий вариант предполагает использование говядины, курицы или баранины, в то время как телятина и индейка исключаются. Также есть требования к способу маринования и нарезки мяса.

Германия выдвинула возражения, поскольку ее версия донера значительно отличается от турецкой. В Германии кебаб обычно подают в пите с капустой, листьями салата и соусами, тогда как в Турции - на ложе из риса или в лаваше с картофелем, помидорами и острым перцем. Иногда в Стамбуле добавляют плавленый сыр.

Еврокомиссия дала странам время до 19 марта для достижения компромисса. Если решение не будет достигнуто, комиссия самостоятельно примет решение о статусе TSG для донера. В случае победы Турции, европейский вариант придется продавать под другим названием.

Рынок донера в Европе является огромным, с годовым объемом продаж около 3,5 миллиарда евро, из которых 2,3 миллиарда приходится на Германию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Могут ли родственники погибших в результате военных действий гражданских лиц взыскать моральный ущерб с государства Украина – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что сами по себе факты гибели людей на подконтрольной государству территории не означают автоматическое нарушение гарантий права на жизнь по статье 2 Конвенции.

Процедуру списания военного имущества предлагают упростить из-за избыточной бюрократии

Большое количество уже утраченных и уничтоженных в результате боевых действий БПЛА и средств РЭБ остается на учете и создает избыточную бюрократическую нагрузку на ответственных лиц Сил Обороны Украины.

Прокурор Офиса Генпрокурора отказалась от должности судьи

Прокурор Юлия Буланова не захотела осуществлять правосудие в Шевченковском райсуде города Киева.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Кабмин одобрил законопроект об отмене прохождения медосмотра при взятии на военный учет призывников

Как сообщили в Минобороны, ликвидируются комиссии по взятию на военный учет призывников и отменяется прохождение медосмотра при взятии граждан на военный учет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва