ЕС дает Германии и Турции 6 месяцев для решения спора, чей донер-кебаб

Турция и Германия не могут поделить право на традиционное название.

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Европейская комиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев для решения спора о том, чей донер-кебаб будет иметь право на это название. Об этом сообщает The Economist.

Два года назад Турция обратилась в ЕС с просьбой предоставить донер-кебабу статус TSG (Traditional Specialty Guaranteed - гарантированная традиционная особенность). Это бы означало, что только кебаб, приготовленный по турецкому рецепту, мог бы называться настоящим донер-кебабом. Турецкий вариант предполагает использование говядины, курицы или баранины, в то время как телятина и индейка исключаются. Также есть требования к способу маринования и нарезки мяса.

Германия выдвинула возражения, поскольку ее версия донера значительно отличается от турецкой. В Германии кебаб обычно подают в пите с капустой, листьями салата и соусами, тогда как в Турции - на ложе из риса или в лаваше с картофелем, помидорами и острым перцем. Иногда в Стамбуле добавляют плавленый сыр.

Еврокомиссия дала странам время до 19 марта для достижения компромисса. Если решение не будет достигнуто, комиссия самостоятельно примет решение о статусе TSG для донера. В случае победы Турции, европейский вариант придется продавать под другим названием.

Рынок донера в Европе является огромным, с годовым объемом продаж около 3,5 миллиарда евро, из которых 2,3 миллиарда приходится на Германию.

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