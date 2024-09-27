Кабмин одобрил законопроект об отмене прохождения медосмотра при взятии на военный учет призывников

Правительство на заседании 26 сентября одобрило законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.
Как сообщили в Минобороны, это позволит украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.
В частности, планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, то есть через Резерв+.
Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.
Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.
Также будут уточнены положения о военном учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу – непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на военный учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на военный учет военнообязанных.
«Законопроект предлагает усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, становится на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста , определенном КМУ, или личного прибытия в соответствующий ТЦК», - отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Также предлагается определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников и нормировать на законодательном уровне необходимость перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Минобороны.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в статью 24-3 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которая предусматривает, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, будет добавлено специальное исключение.
Оно будет состоять в том, что доступ к медицинской информации относительно пациента будет разрешен «с целью получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинской обязанности для внесения в Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».
Таким образом, электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.
Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестра «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.
Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.
«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.
Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.