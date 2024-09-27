Кабмин одобрил законопроект об отмене прохождения медосмотра при взятии на военный учет призывников

Как сообщили в Минобороны, ликвидируются комиссии по взятию на военный учет призывников и отменяется прохождение медосмотра при взятии граждан на военный учет.

Правительство на заседании 26 сентября одобрило законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.

Как сообщили в Минобороны, это позволит украинцам призывного возраста становиться на военный учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

В частности, планируется разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, то есть через Резерв+.

Кроме того, планируется ликвидировать комиссии для взятия на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет.

Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинское освидетельствование перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будут уточнены положения о военном учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу – непосредственно перед направлением на такую ​​службу по их желанию они будут браться на военный учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на военный учет военнообязанных.

«Законопроект предлагает усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, становится на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста , определенном КМУ, или личного прибытия в соответствующий ТЦК», - отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Также предлагается определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников и нормировать на законодательном уровне необходимость перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Минобороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в статью 24-3 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которая предусматривает, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, будет добавлено специальное исключение.

Оно будет состоять в том, что доступ к медицинской информации относительно пациента будет разрешен «с целью получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинской обязанности для внесения в Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».

Таким образом, электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестра «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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