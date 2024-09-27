В Борисполе на пустыре кто-то оставил свертки с большим количеством медпрепаратов, фото

Правоохранители уже выясняют их происхождение.

В Борисполе на пустыре под открытым небом нашли свертки с большим количеством медицинских препаратов. Как сообщили в полиции Киевской области, информацию о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными на земельном участке, правоохранители обнаружили 26 сентября во время мониторинга соцсетей.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия.

Правоохранители производят осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.

После документирования будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.