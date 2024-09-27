У Борисполі на пустирі хтось залишив пакунки з великою кількістю медпрепаратів, фото

Правоохоронці уже зʼясовують їхнє походження.

У Борисполі на пустирі просто неба знайшли пакунки з великою кількістю медичних препаратів. Як повідомили у поліції Київської області, допис щодо великої кількості фармацевтичних препаратів, залишених невідомими на земельній ділянці, правоохоронці виявили 26 вересня під час моніторингу соцмереж.

Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії.

Правоохоронці здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також зʼясовують їхнє походження.

Після документування буде надано правову кваліфікацію.

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