У Чехії засуджений до довічного ув’язнення довів у суді, що у в'язниці йому зіпсували Різдво

Довічний ув'язнений в Чехії оскаржив переведення до камери з убивцею.

Джерело фото: Novinky

У Чехії засуджений до довічного ув’язнення Павел Нарожний виграв судовий позов проти Пенітенціарної служби, яку звинуватив у навмисному переведенні його до камери з іншим убивцею під час різдвяних свят у 2021 році. Про це повідомляє видання Novinky.

Нарожний оскаржував своє тимчасове переведення до камери більш суворого режиму з 21 по 29 грудня 2021 року, де він опинився разом із засудженим на 30 років ув’язнення за спробу вбивства свого співкамерника. Він стверджував, що в тюремному закладі були вільні камери, але його все ж таки підселили до небезпечного сусіда.

У позові Нарожний зазначав, що дії Пенітенціарної служби суттєво вплинули на його психічний стан та зіпсували святковий настрій. Він також наголосив, що новий співкамерник, який раніше завдав шкоди іншому ув'язненому, становив реальну загрозу.

Представники Пенітенціарної служби заперечували звинувачення, стверджуючи, що Нарожний не висловлював жодних скарг на свого сусіда по камері, а історія про ліки нібито була вигадкою. Однак, Вищий адміністративний суд Чехії став на бік Нарожного, вказавши на потенційну небезпеку, яку представляв його співкамерник.

Павел Нарожний відбуває довічне ув’язнення у в’язниці Міров Оломоуцького краю Чехії після того, як був визнаний винним у вбивстві свого батька та його співмешканки.

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