Практика судів
  1. У світі

У Чехії засуджений до довічного ув’язнення довів у суді, що у в'язниці йому зіпсували Різдво

23:22, 29 жовтня 2024
Довічний ув'язнений в Чехії оскаржив переведення до камери з убивцею.
У Чехії засуджений до довічного ув’язнення довів у суді, що у в'язниці йому зіпсували Різдво
Джерело фото: Novinky
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії засуджений до довічного ув’язнення Павел Нарожний виграв судовий позов проти Пенітенціарної служби, яку звинуватив у навмисному переведенні його до камери з іншим убивцею під час різдвяних свят у 2021 році. Про це повідомляє видання Novinky.

Нарожний оскаржував своє тимчасове переведення до камери більш суворого режиму з 21 по 29 грудня 2021 року, де він опинився разом із засудженим на 30 років ув’язнення за спробу вбивства свого співкамерника. Він стверджував, що в тюремному закладі були вільні камери, але його все ж таки підселили до небезпечного сусіда.

У позові Нарожний зазначав, що дії Пенітенціарної служби суттєво вплинули на його психічний стан та зіпсували святковий настрій. Він також наголосив, що новий співкамерник, який раніше завдав шкоди іншому ув'язненому, становив реальну загрозу.

Представники Пенітенціарної служби заперечували звинувачення, стверджуючи, що Нарожний не висловлював жодних скарг на свого сусіда по камері, а історія про ліки нібито була вигадкою. Однак, Вищий адміністративний суд Чехії став на бік Нарожного, вказавши на потенційну небезпеку, яку представляв його співкамерник.

Павел Нарожний відбуває довічне ув’язнення у в’язниці Міров Оломоуцького краю Чехії після того, як був визнаний винним у вбивстві свого батька та його співмешканки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Агія Загребельська
    Агія Загребельська
    директорка з розвитку партнерства громадської організації Ради економічної безпеки України
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області