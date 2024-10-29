В Чехии приговоренный к пожизненному заключению доказал в суде, что в тюрьме ему испортили Рождество

Пожизненный заключенный в Чехии обжаловал перевод в камеру с убийцей.

Источник фото: Novinky

В Чехии приговоренный к пожизненному заключению Павел Нарожный выиграл судебный иск против Пенитенциарной службы, которую обвинил в умышленном переводе его в камеру с другим убийцей во время рождественских праздников в 2021 году. Об этом сообщает издание Novinky.

Нарожный оспаривал свой временный перевод в камеру более строгого режима с 21 по 29 декабря 2021 года, где он оказался вместе с осужденным на 30 лет заключения за попытку убийства своего сокамерника. Он утверждал, что в тюремном учреждении были свободные камеры, но его все же подселили к опасному соседу.

В иске Нарожный отмечал, что действия Пенитенциарной службы существенно повлияли на его психическое состояние и испортили праздничное настроение. Он также отметил, что новый сокамерник, который ранее нанес вред другому заключенному, представлял реальную угрозу.

Представители Пенитенциарной службы отрицали обвинения, утверждая, что Нарожный не высказывал никаких жалоб на своего сокамерника, а история о лекарствах якобы была выдумкой. Однако, Высший административный суд Чехии встал на сторону Нарожного, указав на потенциальную опасность, которую представлял его сокамерник.

Павел Нарожный отбывает пожизненное заключение в тюрьме Миров Оломоуцкого края Чехии после того, как был признан виновным в убийстве своего отца и его сожительницы.

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