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КСУ принял решение по делу о конституционности статьи Семейного кодекса по представлению Верховного Суда

17:37, 29 октября 2024
Текст решения по этому делу Суд должен обнародовать 30 октября.
КСУ принял решение по делу о конституционности статьи Семейного кодекса по представлению Верховного Суда
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Конституционный Суд 29 октября принял решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда.

Як повідомили у КСУ, Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду про конституційність частини четвертої статті 75 Сімейного кодексу України.

Згідно з частиною четвертою статті 75 Кодексу «один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом».

Текст рішення № 1-р/2024 у цій справі Суд має оприлюднити 30 жовтня.

Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо конституційності приписів пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682–VII, 47 народних депутатів України щодо конституційності приписів частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних приписів цього закону, Верховного Суду України щодо конституційності приписів частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних приписів цього закону та Верховного Суду України щодо конституційності приписів частини третьої статті 4 цього закону.

Суд продовжить розгляд цієї справи на одному з наступних пленарних засідань.

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