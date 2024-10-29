Президент Украины обсудил с Датским премьером поддержку военного производства и второй Саммит мира

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен согласовали планы поддержки оборонной сферы и санкционного давления на россию.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рейкьявик провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры высоко оценили результаты четвертого саммита Украина - Северная Европа, особенно решение о финансировании производства оружия, боеприпасов и дальнобойных средств в Украине по образцу Дании. Об этом сообщает Офис Президента.

«Спасибо за ваши месседжи по поддержке Плана победы, а также внутреннего производства оружия. Это очень важная инициатива», - отметил Зеленский. Основное внимание во время разговора уделили оборонной помощи Украине и поставкам оружия из объявленных пакетов помощи.

Стороны также обсудили важность усиления санкционного давления на россию, в частности по ограничению экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Речь шла о теневом флоте и портах Балтийского моря, через которые вывозится более половины сырой нефти из россии. Президент призвал союзников, включая страны ЕС и G7, к активному противодействию этому.

Еще одной темой обсуждения стало возможное участие северокорейских военных в войне на стороне россии. Зеленский поделился подробностями недавнего разговора с Президентом Южной Кореи по этой ситуации.

Зеленский и Фредериксен также акцентировали на важности усиления украинской ПВО и отметили лидерскую роль Дании в коалиции военно-воздушных сил. Рассматривалась возможность подготовки и оснащения бригады ВСУ при участии скандинавских стран.

Среди других тем обсуждения - дальнейшая реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира, где Дания является сопредседателем рабочей группы по энергетической безопасности. Зеленский также отметил необходимость активизировать сотрудничество со странами Глобального Юга для достижения справедливого мира.

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