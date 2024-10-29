Верховная Рада обновила состав парламентских комитетов

17:10, 29 октября 2024
Рада приняла изменения в комитетах и назначила новых заместителей.
Источник фото: prm.ua
Верховная Рада Украины приняла постановление №12161, которое предусматривает изменения в составе парламентских комитетов. За документ проголосовали 243 народных депутата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В частности, по новому распределению:
- Олег Арсенюк переходит из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в комитет по вопросам антикоррупционной политики.
- Андрей Жупанин занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Леся Забуранная становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.
- Сергей Козырь переходит из комитета по правам человека в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Игорь Молоток также становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.
- Дмитрий Припутень переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Анна Пуртова занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам бюджета.
- Роман Соха переходит из комитета по вопросам экологической политики в комитет по вопросам цифровой трансформации.
- Николай Тарарин входит в состав комитета по вопросам бюджета.
- Тарас Тарасенко становится заместителем председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
- Остап Шипайло переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам экономического развития.
- Богдан Яременко переходит из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
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