Верховная Рада обновила состав парламентских комитетов

Рада приняла изменения в комитетах и назначила новых заместителей.

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Верховная Рада Украины приняла постановление №12161, которое предусматривает изменения в составе парламентских комитетов. За документ проголосовали 243 народных депутата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В частности, по новому распределению:

Олег Арсенюк переходит из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в комитет по вопросам антикоррупционной политики.

переходит из комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в комитет по вопросам антикоррупционной политики. Андрей Жупанин занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Леся Забуранная становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.

становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета. Сергей Козырь переходит из комитета по правам человека в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

переходит из комитета по правам человека в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Игорь Молоток также становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.

также становится заместителем председателя комитета по вопросам бюджета. Дмитрий Припутень переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Анна Пуртова занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам бюджета.

занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам бюджета. Роман Соха переходит из комитета по вопросам экологической политики в комитет по вопросам цифровой трансформации.

переходит из комитета по вопросам экологической политики в комитет по вопросам цифровой трансформации. Николай Тарарин входит в состав комитета по вопросам бюджета.

входит в состав комитета по вопросам бюджета. Тарас Тарасенко становится заместителем председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

становится заместителем председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Остап Шипайло переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам экономического развития.

переходит из комитета по вопросам энергетики в комитет по вопросам экономического развития. Богдан Яременко переходит из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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