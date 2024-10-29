Верховна Рада оновила склад парламентських комітетів

Рада ухвалила зміни в комітетах та призначила нових заступників.

Джерело фото: prm.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України ухвалила постанову №12161, яка передбачає зміни в складі парламентських комітетів. За документ проголосували 243 народні депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, за новим розподілом:

Олег Арсенюк переходить з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до комітету з питань антикорупційної політики.

Андрій Жупанин обіймає посаду заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Леся Забуранна стає заступницею голови комітету з питань бюджету.

Сергій Козир переходить з комітету з прав людини до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Ігор Молоток також стає заступником голови комітету з питань бюджету.

Дмитро Припутень переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Анна Пуртова обіймає посаду заступниці голови комітету з питань бюджету.

Роман Соха переходить з комітету з питань екологічної політики до комітету з питань цифрової трансформації.

Микола Тарарін входить до складу комітету з питань бюджету.

Тарас Тарасенко стає заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Остап Шипайло переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань економічного розвитку.

Богдан Яременко переходить з комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.