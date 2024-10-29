Верховна Рада оновила склад парламентських комітетів

17:10, 29 жовтня 2024
Рада ухвалила зміни в комітетах та призначила нових заступників.
Джерело фото: prm.ua
Верховна Рада України ухвалила постанову №12161, яка передбачає зміни в складі парламентських комітетів. За документ проголосували 243 народні депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зокрема, за новим розподілом:
- Олег Арсенюк переходить з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до комітету з питань антикорупційної політики.
- Андрій Жупанин обіймає посаду заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
- Леся Забуранна стає заступницею голови комітету з питань бюджету.
- Сергій Козир переходить з комітету з прав людини до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
- Ігор Молоток також стає заступником голови комітету з питань бюджету.
- Дмитро Припутень переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Анна Пуртова обіймає посаду заступниці голови комітету з питань бюджету.
- Роман Соха переходить з комітету з питань екологічної політики до комітету з питань цифрової трансформації.
- Микола Тарарін входить до складу комітету з питань бюджету.
- Тарас Тарасенко стає заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
- Остап Шипайло переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань економічного розвитку.
- Богдан Яременко переходить з комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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