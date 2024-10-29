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Верховна Рада оновила склад парламентських комітетів

17:10, 29 жовтня 2024
Рада ухвалила зміни в комітетах та призначила нових заступників.
Верховна Рада оновила склад парламентських комітетів
Джерело фото: prm.ua
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Верховна Рада України ухвалила постанову №12161, яка передбачає зміни в складі парламентських комітетів. За документ проголосували 243 народні депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, за новим розподілом:

  • Олег Арсенюк переходить з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до комітету з питань антикорупційної політики.
  • Андрій Жупанин обіймає посаду заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  • Леся Забуранна стає заступницею голови комітету з питань бюджету.
  • Сергій Козир переходить з комітету з прав людини до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  • Ігор Молоток також стає заступником голови комітету з питань бюджету.
  • Дмитро Припутень переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • Анна Пуртова обіймає посаду заступниці голови комітету з питань бюджету.
  • Роман Соха переходить з комітету з питань екологічної політики до комітету з питань цифрової трансформації.
  • Микола Тарарін входить до складу комітету з питань бюджету.
  • Тарас Тарасенко стає заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
  • Остап Шипайло переходить з комітету з питань енергетики до комітету з питань економічного розвитку.
  • Богдан Яременко переходить з комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Верховна Рада України

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