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Президент України обговорив з Данським прем'єром підтримку військового виробництва та другий Саміт миру

18:49, 29 жовтня 2024
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен узгодили плани підтримки оборонної сфери та санкційного тиску на росію.
Президент України обговорив з Данським прем'єром підтримку військового виробництва та другий Саміт миру
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рейк’явіка провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери високо оцінили результати четвертого саміту Україна – Північна Європа, особливо рішення про фінансування виробництва зброї, боєприпасів та далекобійних засобів в Україні за зразком Данії. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Дякую за ваші меседжі щодо підтримки Плану перемоги, а також внутрішнього виробництва зброї. Це дуже важлива ініціатива», – зазначив Зеленський. Основну увагу під час розмови приділили оборонній допомозі Україні та поставкам зброї з оголошених пакетів допомоги.

Сторони також обговорили важливість посилення санкційного тиску на росію, зокрема щодо обмеження експорту російської нафти й нафтопродуктів. Йшлося про тіньовий флот і порти Балтійського моря, через які вивозиться понад половина сирої нафти з росії. Президент закликав союзників, включно з країнами ЄС та G7, до активної протидії цьому.

Ще однією темою обговорення стала можлива участь північнокорейських військових у війні на боці росії. Зеленський поділився подробицями недавньої розмови з Президентом Південної Кореї щодо цієї ситуації.

Зеленський і Фредеріксен також акцентували на важливості посилення української ППО та відзначили лідерську роль Данії в коаліції військово-повітряних сил. Розглядалася можливість підготовки та оснащення бригади ЗСУ за участі скандинавських країн.

Серед інших тем обговорення – подальша реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру, де Данія є співголовою робочої групи з енергетичної безпеки. Зеленський також наголосив на необхідності активізувати співпрацю з країнами Глобального Півдня для досягнення справедливого миру.

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Данія Володимир Зеленський

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