NASA з 2027 року збирається шукати нові планети

Телескоп Nancy Grace Roman допоможе досліджувати темну енергію та екзопланети.

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NASA анонсувало запуск нового космічного телескопа Nancy Grace Roman, який має бути здатним бачити в 100 разів більше, ніж відомий космічний телескоп Хаббл. Запуск цього телескопа, що стане частиною наступного покоління космічних обсерваторій, планується на травень 2027 року. Про це повідомляє агентство The Mirror.

Телескоп Nancy Grace Roman надасть астрономам потужний інструмент для дослідження темної енергії, екзопланет та інфрачервоної астрофізики. Особливо важливою частиною місії є випробування новітнього інструменту Roman Coronagraph, що має потенціал для революції в пошуках планет, подібних до Землі. Цей інструмент дозволить вченим блокувати світло зірок, що дасть змогу безпосередньо спостерігати слабші планети.

За словами Робі Зеллема, заступника наукового співробітника проєкту, Roman Coronagraph є ключовим для подальшого розвитку технологій, які дозволять здійснити пошук населених планет. Зокрема, цей інструмент дозволить виявляти планети, які в 100-1000 разів слабші за свої зірки, що значно перевищує можливості нинішніх телескопів.

Цей новий телескоп є важливим етапом на шляху до розробки майбутніх місій NASA, зокрема Обсерваторії населених світів, яка спрямована на детальне вивчення планет, схожих на Землю.

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