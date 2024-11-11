Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на посаду проректора

Документи для участі в конкурсі кандидати можуть подавати з 25 листопада до 25 грудня 2024 року.

Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на вакантну посаду проректора.

Відповідний наказ підписав ректор НШСУ Микола Оніщук 7 листопада 2024 року. Місяцем раніше ректором затверджено Порядок проведення відповідного публічного конкурсу (наказ від 9 жовтня 2024 року).

Функціональними обов’язками проректора є організація підготовки та перепідготовки (підвищення кваліфікації) суддів, суддів обраних на адміністративні посади в судах, працівників апаратів судів та співробітників Служби судової охорони. Також забезпечення впровадження в навчальний процес новітніх освітніх методик та технологій, залучення висококваліфікованих суддів, експертів і спеціалістів до викладацької діяльності в НШСУ.

Вимоги до кандидатів оприлюднено на офіційному сайті Школи. Документи для участі в конкурсі вони можуть подавати з 25 листопада до 25 грудня 2024 року. Сам конкурс буде проведено 5 лютого 2025 року у приміщенні НШСУ.

До складу конкурсної комісії, яка обиратиме кандидатів на посаду проректора, увійшли: суддя Верховного Суду України Ярослав Романюк (голова комісії), заступник начальника відділу по роботі з персоналом НШСУ Наталія Свиридова (секретар), члени ВККС Людмила Волкова та Сергій Чумак, заступник голови ДСА України Леонід Сапельников, членкиня Громадської Ради доброчесності Ольга Піскунова.

Національна школа суддів України також звернулася до Ради суддів України з пропозицією запропонувати свого кандидата до складу конкурсної комісії.

Публічний конкурс із добору кандидатів здійснюється в рамках реалізації ректором Національної школи суддів України повноваження про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України пропозиції щодо кандидатури на заміщення вакантної посади проректора, передбаченого частиною четвертою статті 104 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Наказ від 7 листопада 2024 року).

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