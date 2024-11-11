Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на посаду проректора

13:38, 11 листопада 2024
Документи для участі в конкурсі кандидати можуть подавати з 25 листопада до 25 грудня 2024 року.
Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на посаду проректора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів України оголосила публічний конкурс на вакантну посаду проректора.

Відповідний наказ підписав ректор НШСУ Микола Оніщук 7 листопада 2024 року. Місяцем раніше ректором затверджено Порядок проведення відповідного публічного конкурсу (наказ від 9 жовтня 2024 року).

Функціональними обов’язками проректора є організація підготовки та перепідготовки (підвищення кваліфікації) суддів, суддів обраних на адміністративні посади в судах, працівників апаратів судів та співробітників Служби судової охорони. Також забезпечення впровадження в навчальний процес новітніх освітніх методик та технологій, залучення висококваліфікованих суддів, експертів і спеціалістів до викладацької діяльності в НШСУ.

Вимоги до кандидатів оприлюднено на офіційному сайті Школи. Документи для участі в конкурсі вони можуть подавати з 25 листопада до 25 грудня 2024 року. Сам конкурс буде проведено 5 лютого 2025 року у приміщенні НШСУ.

До складу конкурсної комісії, яка обиратиме кандидатів на посаду проректора, увійшли: суддя Верховного Суду України Ярослав Романюк (голова комісії), заступник начальника відділу по роботі з персоналом НШСУ Наталія Свиридова (секретар), члени ВККС Людмила Волкова та Сергій Чумак, заступник голови ДСА України Леонід Сапельников, членкиня Громадської Ради доброчесності Ольга Піскунова.

Національна школа суддів України також звернулася до Ради суддів України з пропозицією запропонувати свого кандидата до складу конкурсної комісії.

Публічний конкурс із добору кандидатів здійснюється в рамках реалізації ректором Національної школи суддів України повноваження про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України пропозиції щодо кандидатури на заміщення вакантної посади проректора, передбаченого частиною четвертою статті 104 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Наказ від 7 листопада 2024 року).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Школа суддів конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марія Берлінська: «Я ставлюся до людей як до роботів, у мене є професійна деформація за ці 10 років»

Марія Берлінська: «Якщо ти витратив 100 солдатів і кілька одиниць техніки, але при цьому вбив у 5 разів більше ворога і в нього в 5 разів більше техніки, це все калькулюється в грошах – ти в плюсі».

Суддям місцевих судів встановлять щомісячну доплату 10,5 тисяч грн – Кабмін підготував фінальний проект бюджету

Замість премій, які спочатку пропонував Мінфін, суддям будуть виплачувати доплату в розмірі 10,5 тисяч грн – проект бюджету на 2025 рік.

Розкол, конфлікти та взаємні звинувачення – що відбувається у ВККС після звільнення керівника Секретаріату Олени Пономаренко

Вища кваліфікаційна комісія суддів на фоні проблем з конкурсами в апеляційні суди та ВАКС ризикує опинитися у стані репутаційної та функціональної кризи.

Скільки заробляють у Державній судовій адміністрації – відомий розмір зарплат

Найбільша заробітна плата в системі Судової адміністрації зафіксована у центральному апараті ДСА та прифронтових областях, а найменша – в найбільш великих та завантажених регіонах.

Про відсутність провокації з боку викривача свідчать ініціативні дії хабарника – Верховний Суд пояснив, як відрізнити провокатора від викривача

Викривачі можуть отримати мільйони гривень винагороди, що створює ризик провокації з їх боку – у Верховному Суді пояснили, як виокремити відсутність провокації з боку викривача.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду