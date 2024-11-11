Национальная школа судей Украины объявила публичный конкурс на должность проректора

Документы для участия в конкурсе кандидаты могут подавать с 25 ноября по 25 декабря 2024 года.

Национальная школа судей Украины объявила публичный конкурс на вакантную должность проректора.

Соответствующий приказ подписал ректор НШСУ Николай Онищук 7 ноября 2024 года. Месяцем ранее ректором утвержден Порядок проведения соответствующего публичного конкурса (приказ от 9 октября 2024).

Функциональными обязанностями проректора является организация подготовки и переподготовки (повышение квалификации) судей, избранных судей на административные должности в судах, работников аппаратов судов и сотрудников Службы судебной охраны. Также обеспечение внедрения в учебный процесс новейших образовательных методик и технологий, привлечения высококвалифицированных судей, экспертов и специалистов в преподавательскую деятельность в НШСУ.

Требования к кандидатам обнародованы на официальном сайте Школы. Документы для участия в конкурсе они могут подавать с 25 ноября по 25 декабря 2024 года. Сам конкурс будет проведен 5 февраля 2025 в помещении НШСУ.

В состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидатов на должность проректора, вошли: судья Верховного Суда Украины Ярослав Романюк (председатель комиссии), заместитель начальника отдела по работе с персоналом НШСУ Наталья Свиридова (секретарь), члены ВККС Людмила Волкова и Сергей Чумак, заместитель председателя ГСА Украины Леонид Сапельников, член общества Общественного совета добропорядочности Ольга Пискунова.

Национальная школа судей Украины также обратилась в Совет судей Украины с предложением предложить своего кандидата в состав конкурсной комиссии.

Публичный конкурс по отбору кандидатов осуществляется в рамках реализации ректором Национальной школы судей Украины полномочия о предоставлении Высшей квалификационной комиссии судей Украины предложения по кандидатуре на замещение вакантной должности проректора, предусмотренного частью четвертой статьи 104 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Приказ от 7 ноября 2024).