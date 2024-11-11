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NASA с 2027 года собирается искать новые планеты

20:43, 11 ноября 2024
Телескоп Nancy Grace Roman поможет исследовать темную энергию и экзопланеты.
NASA с 2027 года собирается искать новые планеты
Источник фото: Depositphotos
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NASA анонсировало запуск нового космического телескопа Nancy Grace Roman, который должен быть способен видеть в 100 раз больше, чем известный космический телескоп Хаббл. Запуск этого телескопа, который станет частью следующего поколения космических обсерваторий, планируется на май 2027 года. Об этом сообщает агентство The Mirror.

Телескоп Nancy Grace Roman предоставит астрономам мощный инструмент для исследования темной энергии, экзопланет и инфракрасной астрофизики. Особенно важной частью миссии является испытание новейшего инструмента Roman Coronagraph, имеющего потенциал для революции в поисках планет, подобных Земле. Этот инструмент позволит ученым блокировать свет звезд, что позволит непосредственно наблюдать слабые планеты.

По словам Роби Зеллема, заместителя научного сотрудника проекта, Roman Coronagraph является ключевым для дальнейшего развития технологий, которые позволят осуществить поиск обитаемых планет. В частности, этот инструмент позволит обнаруживать планеты, которые в 100-1000 раз слабее своих звезд, что значительно превышает возможности нынешних телескопов.

Этот новый телескоп является важным этапом на пути к разработке будущих миссий NASA, в частности Обсерватории обитаемых миров, которая направлена на детальное изучение планет, похожих на Землю.

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