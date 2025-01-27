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Британські ВМС сплутали сигнали китів з російськими дронами

17:23, 27 січня 2025
Військові припустили російську загрозу, а це був просто кит.
Британські ВМС сплутали сигнали китів з російськими дронами
Фото: Rapture Captured
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Представники Військово-морських сил Великої Британії спочатку зафіксували «підозрілі сигнали», підозрюючи, що вони можуть йти від російських підводних безпілотників. Однак пізніше виявилося, що джерелом звуків став кит.

Про це повідомляє The Sun, посилаючись на джерело у британських ВМС. За словами військових, вони спочатку припустили, що сигнали можуть бути від російських підводних дронів, які могли залишити пристрій для прослуховування на морському дні у північному заході Шотландії. Це дозволило б росіянам стежити за екіпажами британських ядерних підводних човнів.

Дивні сигнали, які не фіксувалися протягом 55 років на цьому полігоні, були записані двічі: вперше об'єкт пройшов від полігону в відкритий океан, а вдруге знову повернувся і зник після того, як пройшов на південь.

Спочатку підозрювали, що до інциденту можуть бути причетні російські глибоководні дослідження під егідою організації GUGI. Однак згодом з’ясувалося, що звуки мали природне походження.

«Ми аналізували ці звуки й тепер вважаємо, що це морська тварина. Кит», — розповів представник ВМС.

Інший неназваний співрозмовник зазначив, що такі сигнали завжди сприймаються дуже серйозно, і військові змушені припускати найгірше.

The Sun пише, що кит, ймовірно, видавав ці звуки, випускаючи гази. Раніше китів вже неодноразово плутали з підводними човнами.

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військові Велика Британія

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