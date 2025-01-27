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Британские ВМС спутали сигналы российские дроны с китами

17:23, 27 января 2025
Военные предположили российскую угрозу, а это был просто кит.
Британские ВМС спутали сигналы российские дроны с китами
Фото: Rapture Captured
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Представители Военно-морских сил Великобритании сначала зафиксировали «подозрительные сигналы», подозревая, что они могут исходить от российских подводных беспилотников. Однако позже оказалось, что источником звуков стал кит.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источник в британских ВМС. По словам военных, они сначала предположили, что сигналы могут быть от российских подводных дронов, которые могли оставить устройство для прослушивания на морском дне в северо-западе Шотландии. Это позволило бы россиянам следить за экипажами британских ядерных подводных лодок.

Странные сигналы, которые не фиксировались в течение 55 лет на этом полигоне, были записаны дважды: впервые объект прошел от полигона в открытый океан, а второй раз снова вернулся и исчез после того, как прошел на юг.

Сначала подозревали, что к инциденту могут быть причастны российские глубоководные исследования под эгидой организации GUGI. Однако впоследствии выяснилось, что звуки имели естественное происхождение.

«Мы анализировали эти звуки и теперь считаем, что это морское животное. Кит», - рассказал представитель ВМС.

Другой неназванный собеседник отметил, что такие сигналы всегда воспринимаются очень серьезно, и военные вынуждены предполагать худшее.

The Sun пишет, что кит, вероятно, издавал эти звуки, выпуская газы. Ранее китов уже неоднократно путали с подводными лодками.

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военные Великобритания

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