Оксана Жолнович анонсировала первые накопления в рамках новой пенсионной системы

Министр социальной политики уверена, что в 2025 году в ближайшие месяцы законопроект будет внесен в Верховную Раду.

С 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы. Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, которые цитирует «Интерфакс-Украина», Кабмин разработал законопроект о накопительной пенсионной системе и уже сейчас пройден первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти.

«Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры с Министерством финансов», - отметила она.

Оксана Жолнович уверена, что в 2025 году в ближайшие месяцы законопроект будет внесен в Верховную Раду.

«В этом году законодательство, разрабатываем ИТ-систему, нарабатываем концепт экономного и эффективного государственного накопительного фонда», - подытожила министр.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в 2025 году принятие законодательства о накопительной пенсионной системе.

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