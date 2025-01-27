Оксана Жолнович анонсувала перші накопичення в рамках нової пенсійної системи

Міністерка соціальної політики впевнена, що у 2025 році в найближчі місяці законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.

З 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, які цитує «Інтерфакс-Україна», Кабмін розробив законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему і вже зараз пройдено перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади.

«Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з Міністерством фінансів», - зазначила вона.

Оксана Жолнович впевнена, що у 2025 році в найближчі місяці законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.

«Цього року законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду», - підсумувала міністр.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував у 2025 році ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.