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Оксана Жолнович анонсувала перші накопичення в рамках нової пенсійної системи

15:00, 27 січня 2025
Міністерка соціальної політики впевнена, що у 2025 році в найближчі місяці законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.
Оксана Жолнович анонсувала перші накопичення в рамках нової пенсійної системи
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З 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, які цитує «Інтерфакс-Україна», Кабмін розробив законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему і вже зараз пройдено перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади.

«Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з Міністерством фінансів», - зазначила вона.

Оксана Жолнович впевнена, що у 2025 році в найближчі місяці законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.  

«Цього року законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду», - підсумувала міністр.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував у 2025 році ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

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