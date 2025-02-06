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В Італії лікар зробив своїй кішці комп'ютерну томографію в лікарні для людей і тепер його можуть покарати

17:03, 6 лютого 2025
Лікарю можуть бути пред'явлені звинувачення у розтраті державних коштів та позбавленні пацієнтів основних послуг.
В Італії лікар зробив своїй кішці комп'ютерну томографію в лікарні для людей і тепер його можуть покарати
Фото: Shutterstock
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В Італії лікар опинився під слідством після того, як зробив своїй кішці комп'ютерну томографію перед проведенням операції, яка врятувала життя домашній улюблениці, пише The Guardian.

Зазначається, що кішка Джанлука Фанеллі на прізвисько Афіна впала з даху. Господар відвіз домашню улюбленицю до лікарні в Аості, де він працює завідувачем відділення радіології.

«Вона була між життям і смертю. Я знав, що врятувати її можна тільки швидким втручанням», - сказав лікар.

Він зробив Афіні короткочасну комп'ютерну томографію, після чого провів їй операцію в ангіографічному відділенні. Проте місцевий орган охорони здоров'я вирішив провести внутрішнє розслідування інциденту та передав справу прокурорам Аости.

У виданні додають, що Фанеллі можуть бути пред'явлені звинувачення у розтраті державних коштів та позбавленні пацієнтів основних послуг.

На свій захист лікар заявив, що користувався обладнанням після закінчення робочого дня, коли всі заплановані на день рентгенівські знімки було виконано, а інших пацієнтів термінові аналізи не записали.

Обвинувачений також додав, що готовий відшкодувати лікарні витрати.

«Бути лікарем означає виконувати місію. Рухаюча сила — саме життя, яке тече в очах тих, хто довіряє себе твоїй турботі. І це життя тече у кожній живій істоті. Якби моя кішка померла, я б ніколи не зміг собі пробачити», - сказав Фінеллі.

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Італія

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