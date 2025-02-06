В Италии врач сделал своей кошке компьютерную томографию в больнице для людей и теперь его могут наказать

Доктору могут быть предъявлены обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг.

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В Италии врач оказался под следствием после того, как сделал своей кошке компьютерную томографию перед проведением операции, которая спасла жизнь домашней любимице, пишет The Guardian.

Отмечается, что кошка Джанлука Фанелли по кличке Афина упала с крыши. Хозяин отвез домашнюю любимицу в больницу в Аосте, где он работает заведующим отделением радиологии.

«Она была между жизнью и смертью. Я знал, что спасти ее можно только быстрым вмешательством», - сказал врач.

Он сделал Афине кратковременную компьютерную томографию, после чего провел ей операцию в ангиографическом отделении. Однако местный орган здравоохранения решил провести внутреннее расследование инцидента и передал дело прокурорам Аосты.

В издании добавляют, что Фанелли могут быть предъявлены обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг.

В свою защиту врач заявил, что пользовался оборудованием после окончания рабочего дня, когда все запланированные на день рентгеновские снимки были выполнены, а другие пациенты срочные анализы не записали.

Обвиняемый также добавил, что готов возместить больнице все расходы.

«Быть ​​врачом значит выполнять миссию. Движущая сила – сама жизнь, которая течет в глазах тех, кто доверяет себя твоей заботе. И эта жизнь течет в каждом живом существе. Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе простить», – сказал Финелли.

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