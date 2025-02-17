Голова Мюнхенської конференції з безпеки розплакався під час заключної промови, відео

Крістоф Гойсґен перервав виступ та спустився до зали під стоячими оваціями.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен не стримав сліз під час заключної промови.

У заключному слові він подякував європейським лідерам і особливо Президенту України Володимиру Зеленському за те, що вони висловилися щодо спільних цінностей Європи.

Під час заключної промови він не стримав сліз. Згодом політик перервав виступ і спустився до зали під стоячими оваціями.

Крістоф Гойсґен завершив свій термін на посаді голови Мюнхенської конференції з безпеки, який розпочався у 2022 році.

Нагадаємо, 61-ша Мюнхенська конференція з безпеки проходила з 14 по 16 лютого.

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