Єврокомісія повторно відтермінувала оголошення плану щодо відмови від енергоресурсів РФ

Єврокомісія вдруге відклала презентацію дорожньої карти на повну відмову від російських енергоресурсів.

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Європейська комісія вдруге вирішила відкласти оголошення плану щодо відмови ЄС від російських енергоресурсів, пише Politico.

Один із високопоставлених чиновників ЄС повідомив виданню, що робота над дорожньою картою щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв триває. Також він додав, що план не буде представлено у березні.

«Ми все ще рухаємося вперед з дорожньою картою, вона готується, але терміни змінилися на тлі останніх геополітичних подій. Дата буде повідомлена в належний час», - сказало джерело Politico.

У виданні зазначають, що ЄС також веде переговори з США, зокрема, щодо збільшення імпорту американського газу. При цьому двосторонні переговори між США та Росією породили невизначеність щодо майбутніх економічних відносин між Кремлем і Заходом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен заявляв, що представить план відмови від російських енергоресурсів протягом перших ста днів перебування на посаді. Цей термін вже двічі переносився.

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