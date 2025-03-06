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Еврокомиссия повторно отложила объявление плана по отказу от энергоресурсов РФ

12:07, 6 марта 2025
Еврокомиссия во второй раз отложила презентацию дорожной карты по полному отказу от российских энергоресурсов.
Еврокомиссия повторно отложила объявление плана по отказу от энергоресурсов РФ
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Европейская комиссия во второй раз решила отложить объявление плана по отказу ЕС от российских энергоресурсов, пишет Politico.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил изданию, что работа над дорожной картой по снижению зависимости от российских энергоносителей продолжается. Также он добавил, что план не будет представлен в марте.

«Мы все еще продвигаемся вперед с дорожной картой, она готовится, но сроки изменились на фоне последних геополитических событий. Дата будет объявлена в надлежащее время», — сказало источник Politico.

В издании отмечают, что ЕС также ведет переговоры с США, в частности, о наращивании импорта американского газа. При этом двусторонние переговоры между США и Россией породили неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

Напомним, в ноябре прошлого года комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявлял, что представит план отказа от российских энергоресурсов в течение первых ста дней пребывания в должности. Этот срок уже дважды переносился.

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