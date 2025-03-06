ВСП внесет Президенту представление о назначении ряда судей в местные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений о назначении четырех судей в местные суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении четырех судей на должности в местные суды.

В частности, на заседании 6 марта было решено подать представления относительно:

Пилипенко Ирины Александровны – на должность судьи Чаплинского районного суда Херсонской области;

Шевчука Василия Владимировича – на должность судьи Славутского городского районного суда Хмельницкой области;

Мельника Александра Михайловича – на должность судьи Новомосковского городского районного суда Днепропетровской области;

Явицы Ирины Васильевны – на должность судьи Арбузинского районного суда Николаевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.