ВРП внесе Президентові подання про призначення низки суддів до місцевих судів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань про призначення чотирьох суддів до місцевих судів.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення чотирьох суддів на посади до місцевих судів.

Зокрема, на засіданні 6 березня було вирішено подати подання щодо:

Пилипенко Ірини Олександрівни – на посаду судді Чаплинського районного суду Херсонської області;

Шевчука Василя Володимировича – на посаду судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області;

Мельника Олександра Михайловича – на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Явіци Ірини Василівни – на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області.

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