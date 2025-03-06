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Нові мита Трампа можуть призвести до різкого зростання цін на автомобілі до 25%

12:08, 6 березня 2025
Автовиробники очікують, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть до 25%, і негативний вплив на вартість автомобілів та їх доступність відчуватиметься майже одразу.
Нові мита Трампа можуть призвести до різкого зростання цін на автомобілі до 25%
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Торгова група, що представляє майже всіх великих автовиробників, попередила, що нові 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, можуть призвести до різкого зростання цін. Про це пише Reuters.

«Усі автовиробники зазнають впливу цих мит на Канаду та Мексику», – заявив Джон Боззелла, який очолює Альянс автомобільних інновацій, що представляє всіх великих автовиробників у США, окрім Tesla. До членів альянсу входять General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai та Stellantis.

«Більшість очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть до 25%, і негативний вплив на вартість автомобілів та їх доступність відчуватиметься майже одразу», – каже він.

Зазначається, що автовиробники б’ють на сполох, що ці мита порушать інтегрований ланцюг постачання в Північній Америці, який існував понад 25 років. Деякі автозапчастини можуть перетинати кордон шість і більше разів перед остаточним складанням.

«Просто так не можна перемістити автомобільне виробництво та ланцюг постачання за одну ніч. Це і є проблема та дилема: мита на автомобілі в Північній Америці можуть зрештою збільшити витрати для споживачів ще до того, як робочі місця повернуться до країни», – додав Боззелла.

Stellantis у вівторок повідомила дилерів, що компанія продовжує співпрацювати з адміністрацією Трампа щодо мит, які створять «фінансовий тягар» для клієнтів.

«Оскільки галузь є високо інтегрованою по всій Північній Америці, ці мита поставлять Chrysler, Dodge, Jeep і Ram від Stellantis у невигідне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами», – йдеться в електронному листі компанії.

Минулого тижня багато автовиробників зустрілися з міністром торгівлі Говардом Латніком, щоб закликати адміністрацію не впроваджувати широкомасштабне підвищення мит.

Водночас генеральний директор Ford Джим Фарлі вважає, що 25% мита на Мексику та Канаду «проб’ють дірку» в американській автоіндустрії.

«Ми бачимо великі витрати, великий хаос», – сказав він.

У Американській асоціації міжнародних автомобільних дилерів зазначили, що дилери вже стикаються з підвищенням цін на автомобілі та запчастини, а також високими відсотковими ставками, а «мита можуть прямо призвести до зростання цін на автомобілі на тисячі доларів».

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США автомобіль

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