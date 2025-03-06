Новые пошлины Трампа могут привести к резкому росту цен на автомобили до 25%

Автопроизводители ожидают, что цены на некоторые модели автомобилей возрастут до 25%, и негативное влияние на стоимость автомобилей и их доступность будут ощущаться почти сразу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Торговая группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, предупредила, что новые 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут привести к резкому росту цен. Об этом пишет Reuters.

«Все автопроизводители пострадают от этих пошлин на Канаду и Мексику», — заявил Джон Боззелла, который возглавляет Альянс автомобильных инноваций, представляющий всех крупных автопроизводителей в США, кроме Tesla. В число членов альянса входят General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis.

«Большинство ожидает, что цены на некоторые модели автомобилей вырастут до 25%, и негативное влияние на стоимость автомобилей и их доступность будет ощущаться почти сразу», — сказал он.

Отмечается, что автопроизводители бьют тревогу, так как эти пошлины нарушат интегрированную цепочку поставок в Северной Америке, которая существовала более 25 лет. Некоторые автозапчасти могут пересекать границу шесть и более раз перед окончательной сборкой.

«Невозможно просто взять и перенести производство автомобилей и цепочку поставок за одну ночь. Это и есть проблема и дилемма: пошлины на автомобили в Северной Америке могут в конечном итоге увеличить расходы для потребителей еще до того, как рабочие места вернутся в страну», — добавил Боззелла.

Stellantis во вторник сообщила дилерам, что компания продолжает сотрудничать с администрацией Трампа по вопросу пошлин, которые создадут «финансовую нагрузку» для клиентов.

«Поскольку отрасль высоко интегрирована по всей Северной Америке, эти пошлины поставят Chrysler, Dodge, Jeep и Ram от Stellantis в невыгодное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими импортерами», — говорится в электронном письме компании.

На прошлой неделе многие автопроизводители встретились с министром торговли Говардом Латником, чтобы призвать администрацию не вводить масштабное повышение пошлин.

В то же время генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что 25% пошлины на Мексику и Канаду «пробьют дыру» в американской автоиндустрии.

«Мы видим большие затраты, большой хаос», — сказал он.

В Американской ассоциации международных автомобильных дилеров отметили, что дилеры уже сталкиваются с ростом цен на автомобили и запчасти, а также с высокими процентными ставками, а «пошлины могут прямо привести к увеличению цен на автомобили на тысячи долларов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.