Добор кандидатов на должность судьи местного суда — ВККС обновила разъяснения

ВККС предоставила разъяснения по общим вопросам добора, подаче документов, использованию ключа КЭП, диплома о высшем юридическом образовании, согласию на проведение специальной проверки, анкете.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на официальном веб-сайте обновлен раздел «Вопросы-ответы» — добавлены 33 новых ответа на наиболее распространенные вопросы, связанные с процедурой добора судей.

В частности, предоставлены разъяснения по общим вопросам добора, подаче документов, использованию ключа КЭП, диплома о высшем юридическом образовании, согласию на проведение специальной проверки, анкете и другим вопросам.

ВККС рекомендует кандидатам ознакомиться с обновлениями, чтобы избежать распространенных ошибок при подаче документов и лучше подготовиться к участию в доборе.

Чи потрібно діючим суддям подавати весь пакет документів, який пропонується сформувати в особистому кабінеті?

Ні, Комісією не вимагається подання всіх документів. Заява про складання кваліфікаційного іспиту із накладеним кваліфікованим електронним підписом надсилається на електронну адресу Комісії ([email protected])

Чи можу я подавати документи для участі в доборі на посаду судді, якщо моє адвокатське свідоцтво буде зупинено?

Так. Обмежень щодо участі в доборі не встановлено

Чи необхідно кандидату заявляти відвід одному з членів Комісії, з яким тривалий час працював в одному органі, чи члени ВККСУ будуть заявляти самовідводи?

Порядок відводу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначено статтею 100 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Чи можу я вказати в полі «Ваша посада та місце основної (постійної) роботи» заяви про участь у доборі «проходження військової служби», оскільки я на сьогодні мобілізований?

Так, у відповідному полі заяви може бути вказана така інформація

Чи повинна особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі на посаду судді місцевого суду, бути працевлаштованою на момент подання заяви та необхідних документів?

Ні, відповідної вимоги Комісією не встановлено

Чи потрібно в розділі «Інші документи» кабінету кандидата на посаду судді долучати скановані примірники контрактів про проходження військової служби?

Для реалізації права на особливий порядок подання документів особа має надати документ (документи), що підтверджує (підтверджують) проходження військової служби станом на дату подання документів.

Документ має містити дані про приналежність військовослужбовця до військової частини. За відсутності такого документа військовослужбовець може вказати цю інформацію у заяві довільної форми.

Такий документ (такі документи) додається в електронній формі до розділу «Інші документи» через офіційний вебсайт Комісії (ksk.vkksu.gov.ua).

Для цілей зарахування періоду проходження військової служби до стажу професійної діяльності у сфері права документи додаються до розділу «Документ щодо трудової діяльності»

Що робити, якщо відскановані документи мають великий обсяг, а тому не вдається їх завантажити?

Допускається стиснення PDF файлів, але такий документ має бути доступним для читання, повно і чітко відображати інформацію

Чи можна сформувати пакет документів на підставі поданих у конкурсі в апеляційні суди?

Якщо обрана одна з функцій («Сформувати документи» або «Сформувати документи на основі поданих»), змінити це рішення вже не можна.

Ви можете сформувати документи на основі раніше поданих. Водночас потрібно перевірити їх актуальність на дату подання, за необхідності оновити. Також потербує оновлення інформація, вказана в Анкеті та інших розділах кабінету суддівської кар'єри.

Чи потрібно підписувати КЕП кожен сканований та завантажений документ окремо? Чи після завантаження в кабінеті суддівської кар’єри вони підпишуться автоматично?

При поданні та підписанні документів система накладатиме цифровий підпис кандидата на всі подані ним документи, чим засвідчуватиметься їх достовірність.

Чи потрібно підписувати PDF файли під час їх завантаження до системи?

При поданні та підписанні документів система накладатиме цифровий підпис кандидата на всі подані ним документи, чим засвідчуватиметься їх достовірність.

Якщо немає доступу до диплому про вищу юридичну освіту із додатками, проте є відсканований (до 01.03.2025) примірник цих документів, чи можна завантажити їх в особистому кабінеті?

Так. Зверніть увагу, що сканована копія документа у форматі PDF має бути якісно виготовленою, доступною для читання, повно і чітко відображати інформацію.

Чи допускається подання заповненої в електронній формі, роздрукованої та власноруч підписаної згоди на проведення спеціальної перевірки?

Так, форма згоди визначена Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27 серпня 2022 року № 959 (додаток 1)

Чи має дата на сканованій копії згоди про проведення спеціальної перевірки збігатися з датою підписання і подання усього пакету документів в електронному вигляді?

Ні, дата на сканованій копії згоди має відповідати даті, зазначеній в автобіографії.

Чи допускається подання заповненої в електронній формі, роздрукованої та власноруч підписаної заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»?

Так, форма заяви затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 563 (додаток 1).

Станом на яку дату має бути витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»?

Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» потрібно отримати не раніше 01 березня 2025 року. Його можна отримати через онлайн-сервіс державних послуг «Дія».

Чи можна редагувати документ після того, як його додано в кабінеті суддівської кар’єри? Наприклад, якщо вносити відомості до Анкети поступово, не за один раз?

Так, функціонал електронного кабінету кандидата на посаду судді передбачає таку опцію.

Яким чином в Анкеті кандидата зазначити посилання на другу сторінку у фейсбуці?

Наразі технічно не реалізована можливість зазначення посилань на 2 акаунти в одній соціальній мережі.

Яку необхідно зазначити дату взяття на військовий облік – першу чи останню, вказану у військовому квитку?

Можна зазначити останню дату із актуального військово-облікового документа

Якщо я «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони», чи можна у полі «Придатність до військової служби» пункту 1.12 Анкети обрати значення «Інше»

Так.

Як здійснювати обрахунок днів стажу, щоб заповнити поле «Кількість днів» пунктів 3.1.1 та 3.1.2 Анкети?

Кількість днів обраховується автоматично, на підставі заповнених полів «Період з» та «Період до»

Чи обов’язково зазначати адресу та телефон військової частини у графі 3.1.2 Анкети, чи достатньо зазначити її номер?

Дані в Анкеті зазначаються військовослужбовцями таким чином, щоб унеможливити розкриття їх належності до військових формувань

Чи потрібно в розділі 3 «Трудова діяльність» вказувати трудову діяльність, яка не пов’язана з правом (наприклад, на посаді менеджера)?

Інформація про стаж роботи не у сфері права вказується у пункті 3.1.2 Анкети.

Чи необхідно зазначати в розділі 5 Анкети роботу за сумісництвом за трудовим договором із ВНЗ?

Розділ 5 Анкети кандидата на посаду судді заповнюється за наявності у особи відповідного стажу роботи

Чи можна у випадку відсутності наукового стажу, але за заявності наукових публікацій та захищеної дисертації заповнювати розділи 5.2 і 5.3 Анкети?

Допускається зазначення кандидатом на посаду судді відповідної інформації.

На даний час я є військовослужбовцем. Які відомості мені необхідно вказувати у розділі 8.2 Анкети?

Дані в Анкеті зазначаються військовослужбовцями таким чином, щоб унеможливити розкриття їх належності до військових формувань.

Які дані зазначаються у пункті 9.2 Анкети щодо члена сімʼї, якщо він за посадою належить до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займає посаду, перебування на якій пов’язане з державною таємницею, безпосереднім здійсненням такою особою оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності?

Відомості необхідно заповнювати таким чином, щоб унеможливити розкриття державної таємниці (інформації про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»).

Що в розділі «Близькі особи» Анкети кандидата на посаду судді означає графа «Статус особи»?

У відповідному полі необхідно обрати «Повнолітня особа» або «Неповнолітня особа»

Як зазначити відомості у пункті 10 Анкети щодо близьких осіб, якщо це може повністю чи частково розкривати інформацію про них (займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності)?

Відомості необхідно заповнювати таким чином, щоб унеможливити розкриття державної таємниці (інформації про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»)

Чи потрібно зазначати у пункті 10 Анкети близьких осіб, якщо вони не обіймають посади відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

Потрібно, оскільки для цілей заповнення Анкети кандидата на посаду судді не має значення посада, яку займає близька особа.

У довідці про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», відсутня дата документа. Чи можна у такому випадку поле «Дата» пункту 11.3 Анкети не заповнювати?

Так, у разі відсутності інформації це поле не заповнюється.

Які види волонтерства або іншої соціально корисної роботи зазначати у розділі 12 Анкети?

Обмежень щодо видів діяльності не встановлено.

У декларації родинних зв’язків зазначати місце роботи та адресу кандидата на посаду станом на дату подання декларації?

Так, у декларації родинних зв’язків зазначаються відомості, актуальні на момент її подання. У відповідному полі необхідно вказати фактичне місце роботи особи та адресу.

Чи може підтверджувати стаж роботи у сфері права інформація (дані) з Пенсійного фонду України?

Комісією не встановлено вичерпного переліку вимог до оформлення документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права. Подання електронної трудової книжки (відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб) не забороняється.

Окремо звертаємо увагу, що з поданих особою документів Комісія має встановити їх приналежність кандидату, а також період роботи, займану посаду, посадові обовʼязки тощо.

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