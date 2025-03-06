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«Они хотят вечной войны» — Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Дании о том, что мир в Украине опаснее, чем война

11:43, 6 марта 2025
Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Дании об опасности мира для Украины.
«Они хотят вечной войны» — Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Дании о том, что мир в Украине опаснее, чем война
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Как известно, несколько дней назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мирное соглашение может оказаться более опасным для Украины, чем продолжающаяся война.

«Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая идет сейчас», – сказала Фредериксен.

В свою очередь, глава DOGE Илон Маск отметил, что такие утверждения означают лишь одно – желание продолжать войну вечно.

«Они хотят вечной войны.
Сколько еще отцов без сыновей?
Сколько еще детей без отцов?
По их логике, это никогда не закончится», – написал Маск.

Напомним, что 6 марта на заседании Европейского совета будет обсуждаться план Урсулы фон дер Ляйен «Перевооружить Европу», который также предусматривает военную поддержку Украины.

Также напомним, что в 2026 году в США состоится перевыборы части законодательного органа.

Автор: Наталя Мамченко

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Украина война Дания Илон Маск

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