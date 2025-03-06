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«Вони хочуть вічної війни» – Ілон Маск прокоментував слова прем'єр-міністра Данії про те, що мир в Україні небезпечніший за війну

11:43, 6 березня 2025
Ілон Маск прокоментував слова прем'єр-міністра Данії про небезпечність миру для України.
«Вони хочуть вічної війни» – Ілон Маск прокоментував слова прем'єр-міністра Данії про те, що мир в Україні небезпечніший за війну
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Як відомо, кілька днів тому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що мирна угода може виявитися небезпечнішою для України, ніж війна, що триває.

«Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз», – сказала Фредеріксен.

В свою чергу, очільник DOGE Ілон Маск зазначив, що такі твердження означають одне – бажання продовжувати війну вічно.

«Вони хочуть вічної війни.

Скільки ще батьків без синів?

Скільки ще дітей без батьків?

За їхньою логікою, це ніколи не закінчиться» – написав Маск.

Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Європейської ради буде обговорюватися план Урсули фон дер Ляєн «Переозброїти Європу», який передбачає також військову підтримку для України.

Також нагадаємо, що у 2026 році в США відбудеться переобрання частини законодавчого органу.

Автор: Наталя Мамченко

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Україна війна Данія Ілон Маск

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