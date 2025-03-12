Військова допомога США знову надходить до України через польський хаб, — Міноборони Польщі

У Міноборони Польщі підтвердили відновлення постачань американської допомоги для України через польський хаб в Ясьонці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони Польщі підтвердили відновлення транспортування американської зброї в Україну з польського хабу.

Як зазначив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, відновлено транспортування американської військової допомоги в Україну з логістичного хабу в Ясьонці

«Знову почалося транспортування американської зброї з POLLOG HAB в Ясьонці в Україну», - вказав він.

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Також у Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.