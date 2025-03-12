Военная помощь США снова поступает в Украину через польский хаб, — Минобороны Польши

В Минобороны Польши подтвердили возобновление поставок американской помощи для Украины через польский хаб в Ясенке.

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В Министерстве обороны Польши подтвердили возобновление транспортировки американского оружия в Украину из польского хаба.

Как отметил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, возобновлена транспортировка американской военной помощи в Украину из логистического хаба в Ясенке.

«Снова началась транспортировка американского оружия из POLLOG HAB в Ясенке в Украину», — указал он.

Ранее стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют оборонную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, которое опубликовал Офис Президента.

Также в Офисе Президента подтвердили, что США возобновили предоставление Украине помощи в сфере безопасности.

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