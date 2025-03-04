Премʼєр Польщі Туск підтвердив призупинення американської військової допомоги Україні через хаб у Польщі

Дональд Туск заявив, що їхні повідомлення з хабу в Ясьонці підтверджують заяви США про призупинення постачання військових вантажів в Україну.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про призупинення постачання американської допомоги Україні з польського хабу. Про це повідомляє The Guardian.

Про це свідчать звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні.

«Як відомо, було оголошено про рішення призупинити допомогу США Україні та, можливо, розпочати зняття санкцій з Росії. У нас немає підстав вважати, що це просто слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони», — зазначив Туск.

Він додав, що Польща готова «активізувати діяльність у Європі для підвищення нашої обороноздатності», а також продовжувати будувати трансатлантичні відносини та співпрацю з її «найближчим союзником США».

«Це ставить Європу, Україну, Польщу в складнішу ситуацію, з якою ми зараз повинні зіткнутися», - сказав польський прем’єр.

Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні.

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що військова підтримка США продовжується.

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