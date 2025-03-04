Премьер Польши Туск подтвердил приостановку американской военной помощи Украине через хаб в Польше

Дональд Туск заявил, что их сообщения из хаба в Ясенке подтверждают заявления США о приостановке поставок военных грузов в Украину.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приостановке поставок американской помощи Украине из польского хаба. Об этом сообщает The Guardian.

Об этом свидетельствуют отчёты с польско-украинской границы и польского логистического хаба в Жешуве-Ясенке, который используется для поставок в Украину.

«Как известно, было объявлено о решении приостановить помощь США Украине и, возможно, начать снятие санкций с России. У нас нет оснований считать, что это просто слова. В конце концов, доклады, поступающие из границы, из нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны», — отметил Туск.

Он добавил, что Польша готова «активизировать деятельность в Европе для повышения нашей обороноспособности», а также продолжать укреплять трансатлантические отношения и сотрудничество с её «ближайшим союзником США».

«Это ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, с которой нам теперь предстоит столкнуться», — сказал польский премьер.

Как ранее сообщали СМИ, в частности издание Bloomberg и агентство Reuters, США прекращают военную помощь Украине.

Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что официального решения и доказательств отмены военной помощи США не было.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что военная поддержка США продолжается.

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