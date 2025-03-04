Украина верит в искренность Трампа заключить мирное соглашение, но она должна быть участником этого процесса – Шмыгаль

Денис Шмигаль подчеркнул, что невозможно достичь мира в Украине без участия самой Украины.

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Украина должна быть важным участником мирного процесса и благодарна президенту США Дональду Трампу за его желание заключить мирное соглашение, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта в Киеве.

«Мы верим и знаем, что это его искреннее желание, и мы ценим это желание, абсолютно ценим и благодарны за это. Важен подход, важно как. Мы понимаем, что Украина должна быть важным участником этого мирного процесса», – сказал Шмыгаль, подчеркнув, что невозможно достичь мира в Украине без участия самой Украины.

По словам Премьера, Украина ожидает, что «США и администрация президента Трампа займут позицию сохранения глобальной системы безопасности, такой, какой она, как минимум, была до российского вторжения, возможно, даже немного сильнее».

«Мы должны сегодня дипломатическими путями, очень по-взрослому, найти решение, как достичь справедливого, длительного мира и вернуть этот мирный европейский континент, вернуть безопасность для Украины и для Европы, и в очередной раз доказать значимость и величие Соединенных Штатов как мирового лидера в части соблюдения глобальной безопасности», – указал глава Правительства.

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