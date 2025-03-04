Призвал убивать украинцев — СБУ объявила о подозрении российскому актеру Охлобыстину

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Охлобистину, агитирующему за войну.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру Ивану Охлобыстину, который со сцены в центре Москвы призвал убивать украинцев.

По данным следствия, в сентябре 2022 году он стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых территорий.

За публичную поддержку военных преступлений РФ Кремль регулярно отмечает Охлобыстина разными наградами, подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку он скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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