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Закликав вбивати українців — СБУ оголосила про підозру російському актору Охлобистіну

14:43, 4 березня 2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Охлобистіну, який агітує за війну.
Закликав вбивати українців — СБУ оголосила про підозру російському актору Охлобистіну
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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на Червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових територій.

За публічну підтримку воєнних злочинів РФ Кремль регулярно відзначає Охлобистіна різними нагородами, наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

 ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки він переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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СБУ

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