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У 2025 році Україна повністю забезпечить артилерію власним виробництвом, — Денис Шмигаль

14:40, 4 березня 2025
Україна побудувала новий ОПК, спроможності якого зросли в 35 разів.
У 2025 році Україна повністю забезпечить артилерію власним виробництвом, — Денис Шмигаль
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Україна продовжує зміцнювати власний оборонно-промисловий комплекс, нарощуючи виробництво ключових видів озброєння.

Так, у 2025 країна буде спроможна на 100% забезпечити потреби в артилерії власним виробництвом. Про це заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль на брифінгу.

«Сьогодні Україна виробляє власну артилерію. І протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна побудувала новий ОПК, спроможності якого зросли в 35 разів.

«До 35 млрд доларів на рік. Це вагомий здобуток. За два роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 разів. Зараз ми виробляємо близько третини від необхідної нам зброї, наша мета 50 відсотків, щонайменше», - заявив прем'єр.

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зброя ЗСУ військові армія Денис Шмигаль боєприпаси

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