В 2025 году Украина полностью обеспечит артиллерию собственным производством, — Денис Шмигаль

Украина построила новый ОПК, возможности которого выросли в 35 раз.

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Украина продолжает укреплять собственный оборонно-промышленный комплекс, наращивая производство ключевых видов вооружения.

Так, в 2025 году страна будет способна на 100% обеспечить потребности в артиллерии собственным производством. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.

«Сегодня Украина производит собственную артиллерию. И в течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребностей в артиллерии за счет собственного производства», — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина построила новый ОПК, возможности которого выросли в 35 раз.

«До 35 млрд долларов в год. Это значительное достижение. За два года производство артиллерии увеличилось в три раза, бронетранспортеров — в 5 раз, противотанкового вооружения — в 2 раза, боеприпасов — в 2,5 раза. Сейчас мы производим около трети от необходимого нам вооружения, наша цель — минимум 50%», — заявил премьер-министр.

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