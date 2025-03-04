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Україна вірить в щирість Трампа укласти мирну угоду, але вона має бути учасником цього процесу – Шмигаль

14:48, 4 березня 2025
Денис Шмигаль наголосив, що неможливо досягнути миру в Україні без участі самої України.
Україна вірить в щирість Трампа укласти мирну угоду, але вона має бути учасником цього процесу – Шмигаль
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Україна має бути важливим учасником мирного процесу і вдячна президенту США Дональду Трампу за його бажання укласти мирну угоду, відзначає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня у Києві.

«Ми віримо і знаємо, що це його щире бажання і ми цінуємо це бажання, абсолютно цінуємо і вдячні за це. Важливий підхід, важливо як. Ми розуміємо, що Україна має бути важливим учасником цього процесу мирного», - сказав Шмигаль, наголосивши, що неможливо досягнути миру в Україні без участі самої України.

За словами Прем’єра, Україна очікує, що «США і адміністрація президента Трампа займе позицію збереження глобальної системи безпеки, такої як вона щонайменше була до російського вторгнення, можливо навіть трошки сильнішою».

«Ми маємо сьогодні дипломатичними шляхами, дуже по-дорослому знайти рішення, як досягнути справедливого, тривалого миру і повернути цей мирний європейський континент, повернути безпеку для України і для Європи, і в черговий раз довести значущість і велич Сполучених Штатів як світового лідера у частині дотримання світової безпеки», - вказав очільник Уряду.

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Україна Дональд Трамп війна Денис Шмигаль

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