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У Кремлі відреагували на переговори України і США у Саудівській Аравії

12:27, 12 березня 2025
Дмитро Пєсков заявив, що у Росії вивчають ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі.
У Кремлі відреагували на переговори України і США у Саудівській Аравії
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді. Відповідно до неї Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

У Кремлі вперше відреагували на переговори України і США у Саудівській Аравії

Речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що у Росії вивчають ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі та знайомляться з текстом спільної заяви, яку було ухвалено в Джидді.

«Ми виходимо з того, що, як і було сказано вчора в Джидді, держсекретар США Рубіо і помічник з національної безпеки Волц різними каналами цими днями проінформують нас про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті розуміння», - сказав Пєсков.

Також він додав, що не виключається, що може виникнути питання телефонної розмови на «вищому рівні». Якщо ж відповідна потреба виникне - вона буде організована.

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США росія

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