В Кремле отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Дмитрий Песков заявил, что в России изучают те заявления, которые были сделаны по итогам встречи.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде. Согласно ему, Украина готова принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

В Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в России изучают те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, и знакомятся с текстом совместного заявления, принятого в Джидде.

«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь США Рубио и помощник по национальной безопасности Волц различными каналами в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых договоренностях», — сказал Песков.

Также он добавил, что не исключается возможность обсуждения вопроса телефонного разговора на «высшем уровне». Если такая необходимость возникнет — она будет организована.

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