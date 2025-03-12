В Кремле отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде. Согласно ему, Украина готова принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня.
В Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в России изучают те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, и знакомятся с текстом совместного заявления, принятого в Джидде.
«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь США Рубио и помощник по национальной безопасности Волц различными каналами в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых договоренностях», — сказал Песков.
Также он добавил, что не исключается возможность обсуждения вопроса телефонного разговора на «высшем уровне». Если такая необходимость возникнет — она будет организована.
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