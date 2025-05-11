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У Китаї працівницю звільнили за те, що вона шість разів пішла з роботи на хвилину раніше — жінка виграла суд

20:35, 11 травня 2025
Суд визнав звільнення безпідставним, оскільки роботодавець не надав доказів порушення і не попередив працівницю про наслідки.
У Китаї працівницю звільнили за те, що вона шість разів пішла з роботи на хвилину раніше — жінка виграла суд
Фото: unsplash
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У Гуанчжоу суд став на бік працівниці, яку звільнили з роботи за те, що вона шість разів на місяць залишала офіс на одну хвилину раніше, ніж дозволено. Про це повідомляє South China Morning Post.

Справа викликала широкий резонанс у соцмережах — користувачі критикують надмірну суворість роботодавців.

Жінка на прізвище Ван пропрацювала у компанії три роки та мала «доволі хорошу трудову репутацію». Наприкінці минулого року менеджер з кадрів повідомив їй, що згідно з камерами відеоспостереження вона протягом місяця шість разів пішла з робочого місця на одну хвилину раніше.

Після цього Ван звернулася до інспекції з питань праці, а згодом — подала до суду.

Суд постановив, що одна хвилина не є серйозним порушенням, а компанія не винесла працівниці жодного попередження і не надала часу на виправлення ситуації.

Тому звільнення визнано незаконним через відсутність доказів і непропорційність покарання. Компанію зобов’язали виплатити компенсацію (її розмір не розголошується).

Юристи зазначають, що звільнення у таких умовах — надто сувора міра.

У Китаї працівники доволі часто стикаються з подібними історіями: у березні одна з компаній в Аньхой запровадила «тюремні» правила — суворо заборонила працівникам користуватися телефонами й виходити за межі офісу в робочий час, що викликало хвилю критики.

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суд звільнення Китай

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