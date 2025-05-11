В Китае работницу уволили за то, что она шесть раз ушла с работы минутой раньше — женщина выиграла суд

Суд признал увольнение безосновательным, поскольку работодатель не предоставил доказательств нарушения и не предупредил работницу о последствиях.

Фото: unsplash

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В Гуанчжоу суд встал на сторону сотрудницы, которую уволили за то, что она шесть раз за месяц покидала офис на одну минуту раньше установленного времени. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дело вызвало широкий резонанс в соцсетях — пользователи критикуют чрезмерную строгость работодателей.

Женщина по фамилии Ван проработала в компании три года и имела «довольно хорошую трудовую репутацию». В конце прошлого года менеджер по кадрам сообщил ей, что согласно записям с камер наблюдения, она шесть раз за месяц покидала рабочее место на одну минуту раньше.

После этого Ван обратилась в трудовую инспекцию, а затем подала иск в суд.

Суд постановил, что одна минута не является серьезным нарушением, а компания не сделала сотруднице ни одного предупреждения и не дала времени на исправление поведения.

Таким образом, увольнение признано незаконным — из-за отсутствия доказательств и несоразмерности наказания. Работодателя обязали выплатить компенсацию (сумма не разглашается).

Юристы отмечают, что увольнение в подобных условиях — чрезмерно жесткая мера.

В Китае сотрудники нередко сталкиваются с подобными историями: в марте одна из компаний в провинции Аньхой ввела «тюремные» правила — строго запретила сотрудникам пользоваться телефонами и покидать территорию офиса в рабочее время, что вызвало волну критики.

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