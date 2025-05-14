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Родина Трампа заробила мільярди після його повернення до влади — The New York Times

19:36, 14 травня 2025
Щонайменше 2 мільярди доларів надійшли до компаній Трампа лише за останній місяць.
Родина Трампа заробила мільярди після його повернення до влади — The New York Times
Джерело фото: Eric Lee/The New York Times
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Після повернення Дональда Трампа на посаду президента його родинний бізнес переживає справжній фінансовий бум – щонайменше 2 мільярди доларів надійшли до компаній Трампа лише за останній місяць. Серед джерел прибутку – нерухомість, криптовалюта та приватний клуб, який планується відкрити у Вашингтоні з членським внеском у розмірі 500 000 доларів. Окрім того, Катар може подарувати йому новий літак.

Про це пише The New York Times.

Попри те, що Трамп є президентом, він залишився глибоко залученим до комерційних угод із іноземними урядами — зокрема в Сербії, ОАЕ та Омані. Білий дім стверджує, що компаніями управляють його сини, тож формально порушення етичних норм немає і з юридичної точки зору це правда, вказують у виданні.

Так, наприклад, $TRUMP – це криптовалюта, що належить Трампу та керується Дональдом Трампом-молодшим. Вона не має жодної внутрішньої цінності, окрім тієї, яку люди готові за неї заплатити; родина описує її як колекційний предмет – як бейсбольна картка. Але щоразу, коли хтось купує монету (наразі вона коштує близько 13 доларів), родина отримує частку, а нещодавно Трамп запропонував винагороди – 220 найкращих покупців запрошуються на вечерю з ним наступного тижня до його гольф-клубу у Вірджинії, а 25 найкращих покупців отримують екскурсію Білим домом. Переможці конкурсу витратили щонайменше 174 мільйони доларів на купівлю монет $TRUMP.

Але критики застерігають: прибуток, який отримує Трамп, створює спокусу відплачувати своїм діловим партнерам політичними рішеннями, спрямованими на допомогу їм, а саме так закон визначає корупцію.

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бізнес Дональд Трамп

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