В Офісі Президента відповіли, чи можливі переговори з РФ у Туреччині без Путіна

В Офісі Президента дали чіткий сигнал – переговори без Путіна не мають сенсу.

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Президент України Володимир Зеленський вирішить, чи варто вести переговори з делегацією РФ у Туреччині, якщо там не буде очільника Кремля Володимира Путіна. Про це сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

«Рішення буде приймати Президент безумовно, чи маємо (в такому разі – ред.) про щось говорити. Але тоді точно (це переговори – ред.) не на рівні Президента. Давайте тут зафіксуємо, що Президент може розмовляти тільки з суб'єктом Путіним. Тому що це про рішення, це про відповідальності. Все інше – це про пропаганду», - зазначив Подоляк.

За його словами, українська делегація, звісно, буде присутня в Стамбулі разом із президентом, але лише главі державі вирішувати, чи «потрібно дограти в ту гру, яку пропонують американці» з точки зору переговорів.

«Я сенсу в цьому особливого не бачу (говорити не на рівні лідерів – ред.). І Президент України чітко це розуміє. Тут або-або. Тобто або ми дійсно хочемо вийти на якісь рішення, а тоді треба, щоб був Путін. Якщо там Путіна немає, то це приїхали люди, які просто будуть озвучувати стандартні пропагандистські кліше. До реальності вони не мають ніякого відношення», - зазначив радник керівника ОП.

Він ще раз нагадав, що є чітка позиція Зеленського, який хоче особисто зустрітися з Путіним, бо лише така зустріч може принести якісь рішення.

«Але якщо там немає Путіна, то ніяких рішень точно не буде», - наголосив Подоляк.

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