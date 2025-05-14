В Офисе Президента ответили, возможны ли переговоры с РФ в Турции без Путина

В Офисе Президента дали четкий сигнал – переговоры без Путина бессмысленны.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет решение, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ в Турции, если там не будет главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

«Решение будет принимать Президент, безусловно, стоит ли (в таком случае – ред.) о чем-то говорить. Но тогда точно (это будут переговоры – ред.) не на уровне Президента. Давайте зафиксируем: Президент может разговаривать только с субъектом Путиным. Потому что это о решениях, это об ответственности. Все остальное — это про пропаганду», — отметил Подоляк.

По его словам, украинская делегация, конечно, будет присутствовать в Стамбуле вместе с президентом, но только главе государства решать, стоит ли «доигрывать в ту игру, которую предлагают американцы» с точки зрения переговоров.

«Я смысла в этом особого не вижу (говорить не на уровне лидеров – ред.). И Президент Украины это четко понимает. Тут либо-либо. То есть либо мы действительно хотим выйти на какие-то решения, а тогда должен быть Путин. Если там Путина нет, то это приехали люди, которые просто будут озвучивать стандартные пропагандистские клише. К реальности они не имеют никакого отношения», — подчеркнул советник главы ОП.

Он еще раз напомнил, что есть четкая позиция Зеленского, который хочет лично встретиться с Путиным, потому что только такая встреча может привести к каким-либо решениям.

«Но если там нет Путина, то никаких решений точно не будет», — подытожил Подоляк.

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