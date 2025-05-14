Практика судов
  1. В Украине

В Офисе Президента ответили, возможны ли переговоры с РФ в Турции без Путина

19:24, 14 мая 2025
В Офисе Президента дали четкий сигнал – переговоры без Путина бессмысленны.
В Офисе Президента ответили, возможны ли переговоры с РФ в Турции без Путина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ в Турции, если там не будет главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

«Решение будет принимать Президент, безусловно, стоит ли (в таком случае – ред.) о чем-то говорить. Но тогда точно (это будут переговоры – ред.) не на уровне Президента. Давайте зафиксируем: Президент может разговаривать только с субъектом Путиным. Потому что это о решениях, это об ответственности. Все остальное — это про пропаганду», — отметил Подоляк.

По его словам, украинская делегация, конечно, будет присутствовать в Стамбуле вместе с президентом, но только главе государства решать, стоит ли «доигрывать в ту игру, которую предлагают американцы» с точки зрения переговоров.

«Я смысла в этом особого не вижу (говорить не на уровне лидеров – ред.). И Президент Украины это четко понимает. Тут либо-либо. То есть либо мы действительно хотим выйти на какие-то решения, а тогда должен быть Путин. Если там Путина нет, то это приехали люди, которые просто будут озвучивать стандартные пропагандистские клише. К реальности они не имеют никакого отношения», — подчеркнул советник главы ОП.

Он еще раз напомнил, что есть четкая позиция Зеленского, который хочет лично встретиться с Путиным, потому что только такая встреча может привести к каким-либо решениям.

«Но если там нет Путина, то никаких решений точно не будет», — подытожил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Турция война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

За военнослужащими будут сохраняться авторские права на изобретения – Рада поддержала законопроект

Устав внутренней службы ВСУ также дополнят нормой, согласно которой приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и убрала требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада приняла закон, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС, а также отменяет жесткие требования к сдаче теста на знание украинской государственности.

Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд Европейского Союза вынес вердикт по делу Pfizergate, которое может иметь репутационные последствия для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду