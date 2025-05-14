Семья Трампа заработала миллиарды после его возвращения к власти — The New York Times

По меньшей мере 2 миллиарда долларов поступили в компании Трампа всего за последний месяц.

Источник фото: Eric Lee/The New York Times

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После возвращения Дональда Трампа на пост президента его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум – по меньшей мере 2 миллиарда долларов поступили в компании Трампа всего за последний месяц. Среди источников прибыли – недвижимость, криптовалюта и частный клуб, который планируется открыть в Вашингтоне со вступительным взносом в размере 500 000 долларов. Кроме того, Катар может подарить ему новый самолет.

Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на то, что Трамп является президентом, он остается глубоко вовлеченным в коммерческие сделки с иностранными правительствами — в частности в Сербии, ОАЭ и Омане. Белый дом утверждает, что компаниями управляют его сыновья, так что формально нарушения этических норм нет, и с юридической точки зрения это правда, указывается в издании.

Так, например, $TRUMP — это криптовалюта, принадлежащая Трампу и управляемая Дональдом Трампом-младшим. Она не имеет никакой внутренней ценности, кроме той, которую люди готовы за нее заплатить; семья описывает ее как коллекционный предмет — как бейсбольную карточку. Но каждый раз, когда кто-то покупает монету (сейчас она стоит около 13 долларов), семья получает долю, а недавно Трамп предложил вознаграждения — 220 лучших покупателей приглашаются на ужин с ним на следующей неделе в его гольф-клубе в Вирджинии, а 25 лучших покупателей получают экскурсию по Белому дому. Победители конкурса потратили по меньшей мере 174 миллиона долларов на покупку монет $TRUMP.

Но критики предостерегают: прибыль, которую получает Трамп, создает соблазн отплатить своим деловым партнерам политическими решениями, направленными на помощь им, а именно так закон определяет коррупцию.

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